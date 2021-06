Rapallo: nuova cartellonistica nautica-balneare

L’amministrazione comunale di Rapallo provvederà alla sostituzione di parte della cartellonistica “nautica-balneare”.

Dalla determina dirigenziale:

“L’Ordinanza di sicurezza balneare n° 158/2019 emessa dal M.I.T. con la quale all’art. 3 “Disposizioni Generali ” viene disposto che per i Comuni, sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti deve essere apposta adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti in più lingue con la seguente dicitura:“ Balneazione non sicure per mancanza apposito servizio di salvataggio limite acque riservate alla balneazione (metri 200 dalla costa) non segnalato limite acque sicure (fondale maggiore di 1,6 mt.) non segnalato”

“Rilevato che sul territorio comunale sono stati precedentemente individuati n. 11 siti ove posizionare i cartelli informativi di balneazione sulla base dei 4 punti di balneazione afferenti il Comune di Rapallo e precisamente: Dato Atto che successivamente alla data del sopralluogo che ha determinato il preventivo fatto proprio con D.D. n.354 del 26/04/2021, in occasione dello smontaggio della cartellonistica si è rilevato che:

– n. 2 cartelli 90×60 informativi posizionati presso la spiaggia degli Archi e al Castello

– n. 4 cartelli 40×40 di sicurezza balneare posizionati presso spiaggia Castello dei Sogni, Spiaggia Castello, Spiaggia degli Archi e Spiaggia dei Cavallini sono stati vandalizzati / danneggiati e necessitano della completa sostituzione in luogo delle semplici sostituzione delle pellicole”

“Preso Atto che è pervenuta nota dall’Ufficio Circondariale Marittimo Santa Margherita Ligure contenente indicazioni specifiche apportate all’Ordinanza 158/2019 con riferimento al Comune di Rapallo considerato che alle spiagge site nel Comune non può utilizzarsi la dicitura ordinaria relativa ai 200 metri dalla costa per la presenza:

– del porto e della necessità di transito in sicurezza delle imbarcazioni nell’intero golfo ivi compresa la spiaggia del Castello dei Sogni

– della presenza di gavitelli nelle spiagge di San Michele di Pagana

Dato atto che, alla luce delle disposizioni particolari previste occorre procedere alle modifiche sulla cartellonistica di sicurezza balneare con la conseguente fornitura e posa in opera di n.8 nuove pellicole 40×40;

Considerato che le sostituzioni dei cartelli danneggiati / vandalizzati e gli aggiornamenti delle pellicole così come sopra descritte sono necessarie per adempiere agli obblighi di legge”

L’Amministrazione comunale ha deciso di affidare l’incarico di preparare la nuova cartellonistica alla Ditta Centro Servizi Sef con sede Legale e Operativa Via Volta a Rapallo con una spesa complessiva, Iva compresa di 632 euro.