Pallavolo/ Amis-Admo: ultime sfide e ultimi appuntamenti

Amis-Admo: settore giovanile in lotta per titolo territoriale U13 Femminile e regionale U15 Maschile

Domenica 13 giugno si è conclusa la finale territoriale U15 Femminiledove la nostra formazione ha dovuto arrendersi alla squadra spezzina del Lunezia Volley. Un ottimo secondo posto che conferma la crescita della squadra.

Andata – Lunezia – Admo 3-0 parziali 25-16 / 25-15 / 25-21

Ritorno Admo Volley – Lunezia Volley 1-3 – parziali 20-25 / 25-23 / 15-25 / 19-25

Nella Finale di andata le nostre ragazze si devono arrendere alla forte formazione del Lunezia che mette da subito pressione con ritmo di gioco alto e buoni turni in battuta

Nei primi due set Lunezia sempre avanti e in controllo, Admo non molla e riesce a conquistare punti in battuta e in attacco, con qualche errore di troppo

Buona reazione nel terzo set giocato punto a punto fino al 21 pari, ma Lunezia riesce a chiudere sul 25-21.

Nella Finale di ritorno alle nostre ragazze non riesce l’impresa di ribaltare il 3a0 dell’andata pur giocando una partita grintosa a viso aperto con le forti avversarie del Lunezia. Primo set punto a punto fino a 15, poi allungo decisivo del Lunezia che chiude 25-20. Secondo set equilibrato e vinto dall’ Admo 25-23 che trascinata da Polanco e Capuzzolo si porta sull’ 1a1. Buona prestazione da titolare di Trovini. Buon apporto dei cambi, con gli ingressi di Lenzi, Croce, Pasticcio e Galuffo. Terzo e quarto set con Lunezia sempre avanti che mette in difficoltà la linea di ricezione con turni di battuta molto efficaci. Al termine dell’incontro le ragazze di entrambe le squadre sono state premiate da Franco Bocchia, Presidente Fipav Levante.

Ancora in lotta le ragazze dell’Amis Chiavari U13 che, seppur sconfitte per 2 a 0 nella gara di andata contro l’Olimpia Spezia, Sabato 19 giugno proveranno a ribaltare il risultato.

Amis Chiavari – Olimpia Spezia 0-2 – parziali 12-25 / 19-25

La nostra squadra Under 13 parte un po’ timorosa e contratta nel primo set, non riuscendo ad opporsi agli attacchi della squadra avversaria, efficace soprattutto dal centro.

Olimpia si dimostra squadra fisicamente e tecnicamente forte

Nel secondo set, più equilibrato, le nostre ragazze riescono a stare vicine nel punteggio soprattutto grazie agli attacchi di capitan Lenzi e ad una maggiore mobilità in difesa da parte di tutta la squadra.

Ultimi appuntamenti della stagione sono la finale regionale U15 Maschile che si terrà al Palazzetto dello Sport Parco Tigullio a Lavagna, a coronamento di un percorso davvero importante, sabato 19 giugno 2021 a partire dalle ore 10:30 contro la squadra genovese della Colombo e quella di Carcare Gandolfo.

Per finire Domenica 19 giugno l’ultimo atto per le ragazze della Serie C che chiuderanno il girone Promo sfidando la squadra di Albisola alle ore 19:00 presso il Palazzetto dello Sport Parco Tigullio a Lavagna.

U13

U15