Lettere/ “Mare sporco a Camogli, colpa delle barche”

Da Simonetta Defferrari riceviamo e pubblichiamo

Sono assolutamente d’accordo con il signor Limonta che ha scritto lamentandosi della sporcizia del mare “bandiera blu” di. Camogli. Da più di vent’anni vivo a Camogli e posso dire che questa situazione è sempre esistita. Durante i week end e anche il lunedi la maggior parte delle barche che arrivano e stazionano tutto il giorno davanti a Camogli buttano in mare di tutto, ne fanno la loro personale discarica. Chi dovrebbe controllare ed eventualmente sanzionare penso dovrebbe essere la Capitaneria di Porto che oltretutto ha un presidio in loco. Chi vuole fare il bagno in acqua pulita è meglio che vada altrove…Questa purtroppo è la triste situazione.