di Guido Ghersi

L’amministrazione Comunale di Deiva Marina, guidata dal sindaco Alessandra Avegno, ha emesso in questi giorni un’ordinanza per mettere al bando canotti e materassini sui piccoli arenili liberi del litorale. Ciò per ottimizzare lo spazio a disposizione ed utilizzarlo al meglio secondo i dettami delle normative anti-Covid. Invece sono stati consentiti gli ombrelloni, purché distanziati.