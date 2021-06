Cogorno: ‘Premio Bontà’ a Diego De Martini

Dal responsabile comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

La giuria della dodicesima edizione del “Premio Bontà Don Nando Negri”, presieduta dalla professoressa Elvira Landò Gazzolo, ha conferito il riconoscimento a Diego De Martini, quale attestato della bontà silenziosa che connota da sempre la sua vita e che interpreta lo stile proprio di don Nando.

Nel rapportarsi a chiunque gli si rivolga per difficoltà morali o materiali, Diego De Martini manifesta i tratti in cui si incarna quella carità che san Paolo elogia: egli è accogliente, generoso, paziente, capace di trasmettere fiducia e serenità. La porta della sua casa è sempre aperta per un consiglio, per un pasto, per un conforto, a chi è solo, povero, emarginato.

Il Premio Bontà “Don Nando Negri” sarà consegnato nel pomeriggio di sabato 10 luglio 2021 presso il Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo di Cogorno, al termine della messa che verrà celebrata alle ore 18:00 in occasione dell’Ad-Dio a don Nando, l’annuale celebrazione della memoria del sacerdote scomparso il 6 luglio 2006.