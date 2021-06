Chiavari: Assormeggi in visita al Porto

Dall’ufficio stampa di Assormeggi Italia riceviamo e pubblichiamo

Visita stamani alla Capitaneria di Porto di Chiavari del Presidente di Assormeggi Italia Angelo Siclari. L’occasione è stata la presentazione dell’Associazione Nazionale Imprese per la Nautica da Diporto al Comandante del Porto Eddy Giudice. È stato un momento di confronto sulle tematiche della Portualità Turistica e del noleggio. “Per me un piacere speciale”, dice Angelo Siclari, ” poiché Chiavari è stato il mio ultimo Comando di Ufficio Marittimo quando prestavo servizio in Guardia Costiera. Un periodo molto importante quello trascorso a Chiavari, soprattutto dal punto di vista professionale. Un porto ottimamente gestito dalla Soc. Marina Chiavari e che porta il nome di un grande uomo, l’ammiraglio Luigi Gatti. Ringrazio il Comandante Eddy Giudice ed i suoi collaboratori per la disponibilità che ci ha concesso e gli auguriamo buon vento”, conclude Siclari.

Nel Porto di Chiavari le imprese associate ad Assormeggi Italia sono la Soc. Alaggi Chiavari, la Motonautica Pagliettini e la MasCharter.