Camogli: “Via Romana, serve una regolazione del traffico”

Da dom Francesco, a nome di alcuni residenti di via Romana, riceviamo e pubblichiamo

Da qualche anno il traffico di veicoli di vario genere (furgoni per consegne a domicilio, mezzi di imprese edili, moto e ora anche bici) è molto aumentato a causa anche dei numerosi b&b che ospitano turisti non consapevoli della difficoltà della strada.

In tale situazione anche le ambulanze fanno fatica a raggiungere i pazienti e ne è un esempio il recente parto in ambulanza nei pressi del cimitero di una signora residente che non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale

La viabilità più agevole è quella in discesa dall’Aurelia verso il cimitero, ora bloccata a causa di lavori all’altezza dei civici 64/66, mentre la parte dal cimitero al Monastero di San Prospero è molto più stretta con i muri gonfi che sporgono sulla carreggiata e le auto in sosta impediscono un minimo di manovra su una strada ricordo con una pendenza che può raggiunge anche il 20%.

Riteniamo che se la viabilità diventasse meno pericolosa, anche il valore delle case sulla via aumenterebbe e i b&b diventerebbero più appetibili.

Chiediamo che l’Amministrazione di Camogli inizi a progettare con la partecipazione dei cittadini un sistema per migliorarne la viabilità (es. attraverso l’uso di semafori intelligenti con segnalatori del senso di marcia lungo il percorso) e per decongestionare il traffico verso il paese, l’adozione di navette che colleghino la via con il centro di Camogli.