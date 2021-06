Camogli: progetto “Spiaggia accessibile”, prosegue l’intervento

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ultimato lo spianamento, l’impresa Alessandro Antola ha iniziato i lavori nella porzione di spiaggia destinata al progetto “Spiaggia accessibile”.

L’intervento prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione di misure per facilitare l’avvicinamento al mare mediante una passerella, oltre alla collocazione di uno spogliatoio, di un servizio igienico per disabili e di un gruppo di docce pubbliche in prossimità delle cabine.