Camogli: misterioso manto giallo in via di Mezzo

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che una parte carrabile di Via di Mezzo è stata da alcuni mesi “ricoperta” da un “manto” di colore giallo che oltre ad offrire un impatto visivo negativo costituisce un pericolo, quando piove, per chi transita a piedi perché detto “manto” è particolarmente scivoloso

Considerato che sono in molti i cittadini che non comprendono le motivazioni di questo intervento su detta strada

Interpella per conoscere le motivazioni e le intenzioni tecniche su detto intervento in Via di Mezzo.