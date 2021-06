Camogli: bus navetta, torna in via Repubblica e piazza Schiaffino

I lettori di Levante News, (in particolare Emanuele Costa Lenzi in una lettera pubblicata il 13 maggio) avevano chiesto più volte il ripristino delle fermate bus in via della Repubblica e piazza Schiaffino; un percorso giudicato pericoloso dagli autisti perché le persone viaggiano in mezzo alla strada spostandosi improvvisamente senza guardare, creando situazioni di pericolo e frenate.

Tuttavia a Camogli tornerà il servizio integrato con la linea urbana 73S. Si tratta di bus navetta gratuito e finanziato in collaborazione con il Comune di Camogli. Per quanto riguardo i tempi saranno definiti in questi giorni, a seguito di incontri tra Comune e Amt.