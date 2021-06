Camogli: “Bandiera Lilla? Iniziate a tutelare i pedoni”

Da Tito Degregori, presidente Comitato tutela centro storico, riceviamo e pubblichiamo

E’ con grande rammarico che riscontro che, nonostante le segnalazioni di disservizio da parte di cittadini abili e disabili che transitano nella zona interessata dal cantiere area piazza del teatro dove si costruiscono box privati, non si siano presi provvedimenti concreti da parte dell’amministrazione comunale onde cercare di proteggere i passanti che transitano nella zona del cantiere in un paese turistico come Camogli e che ha intenzione di chiedere la bandiera lilla, quindi che aspira ad agevolare con varie misure le persone più deboli che si trovano in questa città del Golfo paradiso.

Ricordo a chi di competenza che il viale pedonale delimitato dal pitosforo è oggetto nei giorni di massimo flusso all’utilizzazione da parte di motociclisti (spesso maleducati) che di lì non dovrebbero passare, mettendo in serie difficoltà i pedoni che dopo avere superato l’accesso ghiaioso di via Colombo, non del tutto conforme a nostro avviso alle norme di sicurezza, si trovano alla mercé di questi soggetti.

Oggi chiediamo con forza che siano salvaguardati i pedoni e resa meno insidiosa tutta la zona destinata al calpestio almeno per tutto il periodo dei lavori di cantiere approfittando che fino ad oggi nulla di cruento è capitato ai pedoni. Si chiede altresì che sia ripristinato l’attraversamento pedonale all’altezza della scaletta che collega via Colombo con via Cuneo, per agevolare i più anziani che dovrebbero allungare senza ragione il percorso per raggiungere l’attuale attraversamento a levante.