Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ascensore del Torrasco. E’ iniziata la posa dei vetri, successivamente alla quale verranno smontati i ponteggi.

Una volta terminate le lavorazioni edili da parte dell’impresa, serviranno circa due settimane per completare la collocazione della cabina e una settimana per le operazioni di messa in marcia e collaudo