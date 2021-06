Bocce/ Memorial Giunciuglio a Pieve, vincono Grilli-Olcese

Da Pierluigi Dapueto riceviamo e pubblichiamo



Ancora una volta , in attesa di un unione tra le due società , la fattiva collaborazione tra la Bocciofila Pievese e quella Sorese ha dato i sui frutti .

Si è svolta ieri sui campi della Bocciofila Pievese organizzata dalla Bocciofila Sorese il primo “Memorial Aldo Giunciuglio” a cui hanno partecipato 41 squadre provenienti da tutta la provincia .

La gara ha visto interessare data la grande affluenza di squadre anche i campi di Recco, Camogli e Rapallo .

L incontro finale in ricordo di Aldo Giunciuglio atleta della Sorese svolta alla presenza della moglie, delle figlie e delle adorate nipotine è stata diretta in modo impeccabile dall’arbitro signor D’Antonio Luca e ha visto come vincitori la coppia formata dai signori Armando Grilli e Enrico Olcese della bocciofila Corzetto di Camogli seguiti al secondo posto dai signori Dino Gelli e Filippo Mannina della società Sampierdarenese.