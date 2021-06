Vernazza: riaperto lo storico sentiero per San Bernardino

di Guido Ghersi

Di recente, è stato riaperto lo storico sentiero che collega il paese di Vernazza, sul mare delle Cinque Terre, alla sua frazione di Corniglia, toccando il celebre Santuario di San Bernardino. E’ uno dei percorsi più suggestivi della rete sentieristica del Parco Nazionale, indicato con in N.507 ed ha una lunghezza di 3 km. e parte dall’inizio del “Sentiero Azzurro” tra Vernazza e Corniglia, poi sale in verticale per congiungersi con i tracciato N.508 che dall’altro celebre Santuario di Reggio, scende a Vernazza.

Pertanto di snoda sul fianco del crinale a picco sul mare, tra i profumi della macchia mediterranea, la vegetazione selvatica e i pochi terrazzamenti recuperati a fatica dai contadini del luogo.