Un insolito Leonardo da Vinci.. gastronomo

di Renzo Bagnasco

Nelle tante ricerche fatte per poter redigere il mio ultimo libro “Evoluzione della gastronomia dai Romani al Risorgimento” Panesi Editore, sono incappato anche in studi e ricerche fatte per lo più da stranieri, dalle quali emerge uno sconosciuto e sorprendente Leonardo da Vinci che, se sempre più appare come un pittore svogliato, si rivela invece un gastronomo irrefrenabile. Pare non sopportasse dover stare a dipingere per ore lo stesso soggetto davanti ad un cavalletto; come l’acqua di una cascata nella quale l’ultima che arriva sommerge la precedente, cosi deve essere stata la sua mente; non riusciva a concludere un’idea che subito un’altra vi si sovrapponeva. Va detto che Leonardo ideò molto, disegnò tanto ma quasi mai realizzò una sua ‘macchina’. Lo fecero i posteri.

Il suo approccio alla gastronomia risale al suo secondo “padre” che era un noto pasticcere in Vinci. Come si sa Leonardo fu il frutto di una scappatella del padre Pietro, notaio fiorentino, con Caterina, una donna di Vinci. Poco dopo quello stesso padre sposa una ragazza fiorentina e sua madre allora si unì al pasticcere di Vinci che, per Leonardo, divenne il suo secondo padre che lo riempiva di leccornie. Appena ragazzotto, il suo vero padre Pietro, lo mette a bottega dal Verrocchio scultore, pittore, ingegnere, orafo e matematico in Firenze, a che imparasse un mestiere. Da subito il suo Maestro nota capacità insolite in lui che però, più che dedicarsi all’arte, ogni sera, appena poteva, fuggiva per unirsi a bande di giovani goderecci. Il Verrocchio tenta di trattenerlo facendogli dipingere un angelo nel “Battesimo di Cristo” che lui stesso stava realizzando e che ancor oggi è visibile nella Galleria degli Uffizi. Leonardo glie lo realizzò con tale maestria che i suoi compagni di bottega dovettero cambiare il loro giudizio su di lui che sino a poco prima sfottevano perché grassoccio a furia di sgranocchiare gli squisiti dolci che gli arrivavano da Vinci. Oggi ci domanderemmo se quel suo continuo mangiare non fosse per colmare un vuoto affettivo?

Dopo pochi anni, imparato il mestiere, dovette darsi da fare per cominciare la professione; qualche lavoretto glie lo passava il Verrocchio stesso, ma non erano sufficienti per fargli guadagnare quel tanto da poter vivere. Allora lui che fa: si fa ingaggiare come cameriere alla taverna delle “Tre Lumache” su Ponte Vecchio a Firenze. Nel 1473, morti misteriosamente tutti i cuochi di quella Taverna, lo nominano cuoco. Saputolo, il Verrocchio se ne rammaricò capendo quanto genio stava sprecando per seguire una sua passione pure deviante. Non è da escludere che al rammarico contribuì il fatto che fu coinvolto, assieme a dei giovani balordi, in uno scandalo di omosessualità, subito tenuto sommerso perché uno dei tre era il rampollo di una famiglia potente. Ne uscirà solo dopo anni, grazie all’intervento di potenti Signori che ormai lo stimavano come artista e non volevano perderlo.

Ora che è lui a comandare i cuochi inventa piatti in netto contrasto con la cucina dell’epoca che prevedeva piatti sontuosi, unti e “grevi” e rivoluzionandola, ne propone una sua del tutto simile a quella che oggi chiameremmo “nouvelle cousine”, basata su verdure fresche appena colte, armoniosamente presentate, sbrigativamente cotte e prive sia dei grassi che di tutti quei dominanti sapori tipici dell’epoca. L’insorgere dei clienti che rifiutavano quella insolita e delicata cucina che giudicavano insapore, lo obbligano a lasciare frettolosamente le cucine e la Taverna per rifugiarsi a dipingere dal suo vecchio Maestro. Cinque anni dopo la Taverna prende fuoco e allora lui abbandona una importante committenza che lo avrebbe portato a realizzare una pala d’altare per la Cappella di Palazzo Vecchio per, con il suo amico Botticelli, anche lui in odore di omofilia, aprire, vicina ai ruderi della vecchia, una loro trattoria “Le tre rane di Sandro e Leonardo”, così come appariva sull’insegna da loro dipinta. Ripropongono gli stessi piatti che lui prediligeva nel periodo che fu cuoco comprendenti insalate varie con cipolline e uova sode, fettine sottili di polenta condite o frutta bollita ecc. Ma anche questa volta ben presto tutto finì. Prima di rinunciare i due tentarono un’ultima carta: disegnare loro stessi un menu così che gli avventori potessero vedere ciò che ordinavano un po’ come si usa oggi in certi ristoranti cinesi. Niente da fare: chiusura. Seguono anni duri perché nessuno lo vuole più come cuoco. Molte di quelle macchine da lui disegnate o solo schizzate, rinvenute fra i suoi appunti e che per secoli furono credute attrezzature da guerra, altro non erano che le antesignane apparecchiature odierne per cucina dal girarrosto, al frullatore, alla macchina per fare gli spaghetti e quant’altro. Diciamolo subito: il suo vero handicap fu che all’epoca non c’era l“energia” e per produrla bisognava disporre di ingente mano d’opera rinforzata pure da animali da lavoro perché tutto si muoveva a braccia o al traino di buoi o cavalli.

Disoccupato, sopravvive gironzolando per Firenze scarabocchiando, e suonando il liuto ma non dipingendo. Preso dalla disperazione invia a Lorenzo de Medici, Signore di Firenze ma in quei giorni in guerra con il Papa, dei disegni di macchine belliche e altri marchingegni. Lorenzo lo ignora sino a quando non lo avvertono che Leonardo intende lasciare Firenze; giudica quei suggerimenti meritevoli di essere approfonditi in tempi migliori e, per non perderlo di vista, lo raccomanda a Ludovico Sforza il Moro, Duca di Milano. Unite alle credenziali del Medici, vi aggiunge quelle da lui stesso vergate e si reca di persona dallo Sforza e solo là si accorge che era stato raccomandato come “ottimo suonatore di liuto” e nulla più. Per fortuna che allegando anche il suo curriculum, invoglia il Duca a riceverlo ed ascoltarlo. Entrato “questuante” ne uscì “consigliere del Moro per le fortificazioni, la regolamentazione delle acque, (ma soprattutto) Gran Maestro di Feste e Banchetti di Corte”. Finalmente può abbandonare gli odiati pennelli e mettere in mostra i suoi talenti culinari, anche se inizialmente viene utilizzato come intrattenitore musicale dopo cena; un antesignano “liuto-bar”.

Molte sue idee, le ricette e gli schizzi degli utensili da cucina, si ritrovano nel discusso “codex Romanoff” uno dei tanti “codici” dispersi dopo la sua morte e oggetti di un vorticoso giro di possessori. Su quello in particolare ci sono sue ricette e idee di macchine da cucina e altre considerazioni a lui riconducibili, Va anche detto che Leonardo spesso “rubava” le idee agli altri e, facendole sue, le illustrava esaltandole. Al riguardo gli intentarono anche delle cause.

Purtroppo, per meglio illustrare al Moro le sue idee, realizza modellini di fortificazione ed altro, con il marzapane; quanti suoi elaborati sono andati cosi perduti, menù disegnati compresi!!!

Esiste pure un suo vademecum di “bon ton” per come gli ospiti avrebbero dovuto comportarsi quando erano a tavola con il Duca; leggendolo si ha testimonianza di quanto fossero volgari e grezzi quei convivi.

Appena installato comincia a produrre i suoi “amati” manicaretti ma subito, con tutto il riguardo e la delicatezza possibile, Ludovico gli fa capire che quei piatti insoliti non fanno impazzire i suoi ospiti, abituati come erano a gustare alla sua tavola, cibi elaborati e importanti. Lui convince però il Duca a demolire per modernizzare le vecchie cucine e la sala da pranzo, costringendolo persino ad accontentarsi sino a fine lavori, di pranzare in un angusto locale provvisorio. Deve essere stato un convincente affabulatore. Da un appunto di un cortigiano si apprende che: “La cucina di Leonardo è una bolgia”. In effetti era riuscito a ridurre il personale nelle cucine, suo intendimento, ma contemporaneamente e subito fuori, per produrre “energia” indispensabile per far girare le macchine da lui ideate così da rendere funzionali le cucine appena meccanizzate, erano impiegati uomini e cavalli in misura ben superiore agli addetti risparmiati all’interno.

E’ di quell’epoca la committenza a dipingere <“L’ultima cena” in Santa Maria delle Grazie in Milano. Impiegherà tre anni per realizzarla: il primo, lo passò guardando il muro da dipingere; l’anno successivo, in risposta alle rimostranze che il Padre Priore rivolse direttamente al Duca, ordinò che i monaci preparassero un grande tavolo con tutti i piatti imbanditi così che lui e i suoi allievi potessero posizionarli nel modo che più gradiva per poterli dipingerli e, nel frattempo, abbozzò le ‘architetture’, A questo punto ulteriore lagnanza del Priore ormai esasperato presso il Duca per lamentarsi che il Pittore non faceva che posizionare e risistemare i piatti sul tavolo e trarne schizzi dettagliati. L’ultimo anno, messo alle strette comincia a dipingere le figure e dà ai suoi allievi il compito di raffigurare i cibi; quelli non certo abili come i fiorentini, li realizzano maldestramente usando materiali male impastati e su intonaci non ben preparati per la pittura a fresco, tanto che furono le prime parti a deteriorarsi. D’altro canto Leonardo dell’affresco non conosceva nulla; pensava bastasse il suo genio per ovviarvi inventandosi nuovi modi per realizzarlo. Come sappiamo purtroppo non fu così.

Il Duca non era un buon pagatore; si fece perdonare i ritardi, donando a Leonardo un pezzo di terra che subito lui coltivò a viti e verdure, utilizzando quei raccolti per realizzare i suoi manicaretti. Per evitare i suoi menù, il Moro lo impegna facendogli controllare tutte le fondazioni e le mura del Castello Sforzesco, così da distrarlo dalle cucine. Va detto che fu Leonardo a realizzare gli spaghetti inventandosi la macchina per produrli; Marco Polo ci portò dalla Cina le tagliatelle e non gli spaghetti, che vanno quindi accreditati a lui. Tutto il resto è storia.

I Francesi conquistano Milano e Leonardo fugge vagando per il Nord Italia, cominciando da Venezia. In fine, tornato a Firenze …. non realizza una duplice icona promessa a quei frati che lo stavano mantenendo, assieme ai suoi allievi, da ben sedici anni. Passa un intero anno a dipingere la Gioconda. Si brucia pure la benevolenza della Signoria di Firenze …. non realizzando la sua parte di dipinto ad affresco della battaglia di Anghiari, mentre Michelangelo porta a termine quella di sua competenza. Torna in fine a Milano e si mette al servizio dell’occupante Re di Francia Luigi XII che lo incarica di ridisegnare tutti i canali attorno a Milano e, piano piano lo apprezza sino a portarlo con sé in Francia dove morirà nel Castello d’Amboise sulla Loira, residenza messagli a disposizione dal subentrante Re Francesco I, affinché vivesse degnamente. Ecco perché “La Gioconda”, che aveva sempre con sé, è oggi in Francia.