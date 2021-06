Turismo: il treno Rock e i protagonisti del film Luca, Disney

Dall’ufficio stampa di Trenitalia riceviamo e pubblichiamo

Il treno regionale Rock sulla cui livrea scorrono i protagonisti del Film Luca immersi nel meraviglioso mar Ligure che oggi ha fatto il suo esordio sul binario 1 della stazione di Genova Brignole e continuerà a percorrere, anche nei prossimi mesi, i binari liguri tra Genova e La Spezia.

Un’anteprima assoluta per il territorio delle Cinque Terre dove i viaggiatori potranno godere, da oggi, del servizio dei nuovi treni Rock che offrono ampi spazi, massimo comfort, elevati standard di security con telecamere e monitor di bordo con riprese live, un’area nursery pensata per genitori e bimbi e sono costruiti con materiali riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti. Una vocazione family-friendly della new entry nella flotta regionale Trenitalia supportata anche dalla Promo Junior dedicata a bambini e ragazzi che, fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante (over 25), viaggiano gratis ovunque e per tutta l’estate sui treni regionali.

*****

Enrico Casarosa, il regista candidato all’Academy Award® per il cortometraggio La Luna, e la produttrice Andrea Warren (Lava, Cars 3) hanno presentato oggi a Genova, presso Palazzo Ducale, il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca, disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati.

Insieme a loro erano presenti anche alcune delle voci italiane che daranno vita ai personaggi del film: Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), anche tra i doppiatori della versione originale; Orietta Berti (Concetta Aragosta); Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca, che interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia; Alberto Surace (pescatore), il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa, e l’influencer Luciano Spinelli (contadino di mare). Anche Luca Argentero (Lorenzo Paguro) si è collegato in streaming per un saluto.

La conferenza stampa del film è stata introdotta da Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia, e Fulvia Salvi, Presidente di Medicinema Italia Onlus, che hanno presentato l’evento charity per supportare la missione dell’organizzazione no profit attraverso tre serate di proiezioni speciali del film Disney e Pixar Luca, presso l’Acquario di Genova, per raccolta fondi. MediCinema Italia Onlus, infatti, promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema costruendo vere e proprie sale cinema all’interno delle strutture ospedaliere e luoghi di cura italiani e, grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia, porta la magia delle storie e dei personaggi Disney a chi ne ha più bisogno. Grazie all’iniziativa charity, Medicinema potrà ampliare le iniziative di cineterapia a Genova e nel territorio.

Nell’ambito delle celebrazioni per il primo film Disney e Pixar ambientato interamente in Italia, in particolare in Liguria e nelle Cinque Terre, alla conferenza sono intervenuti anche l’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Gianni Berrino, l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, la presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi e l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi.

Al termine della conferenza stampa, Trenitalia ha invitato alla stazione Brignole il regista Enrico Casarosa e la produttrice Andrea Warren al taglio del nastro per inaugurare il “treno Rock in viaggio con Luca”.

Un treno regionale Rock sulla cui livrea scorrono i protagonisti del Film Luca immersi nel meraviglioso mar Ligure ha fatto il suo esordio sul binario 1 della stazione genovese e continuerà a percorrere, anche nei prossimi mesi, i binari liguri tra Genova e La Spezia. Un’anteprima assoluta per il territorio delle Cinque Terre dove i viaggiatori potranno godere, da oggi, del servizio dei nuovi treni Rock che offrono ampi spazi, massimo comfort, elevati standard di security con telecamere e monitor di bordo con riprese live, un’area nursery pensata per genitori e bimbi e sono costruiti con materiali riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti. Una vocazione family-friendly della new entry nella flotta regionale Trenitalia supportata anche dalla Promo Junior dedicata a bambini e ragazzi che, fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante (over 25), viaggiano gratis ovunque e per tutta l’estate sui treni regionali.

LUCA

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Luca – Trailer ufficiale

https://youtu.be/ndwH42k8U70

Social network

https://www.facebook.com/PixarItalia

https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

https://www.instagram.com/disneyplusit/?hl=it