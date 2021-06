Sestri e Castiglione: “Giornata del Rifugiato”, le iniziative

Da Area Comunicazione Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Nella settimana dal 14 al 20 giugno 2021 si terrà Al di qua del mare, una serie iniziative in presenza e online ideate per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Sestri Levante, sono organizzati dagli enti gestori del Progetto SAI di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese (Coop. Agorà, Coop. Il Sentiero di Arianna, Villaggio del Ragazzo) grazie al supporto logistico di Mediaterraneo Servizi e in collaborazione con: Coop. Zucchero Amaro, Ass. Verità e Giustizia: Il Tigullio per i Diritti, Sistema Bibliotecario Urbano Di Sestri Levante, Caritas Diocesana, Anpi di Sestri Levante, Ass. Popoli Solidali, Pro Loco Di Castiglione Chiavarese, Ass. Il Tè delle Donne del Mondo, Ass. L’Italia che R-Esiste Tigullio.

Dichiara Alessandra Governa, operatrice del Sentiero di Arianna: “In un momento in cui avere speranza sembra fuori moda, Al di qua del mare vuole essere un gesto concreto di resistenza all’indifferenza e anzi, di rilancio, verso la costruzione di un senso ampio di comunità”.

Prosegue Susanna Oliva, coordinatrice della struttura SAI (Sistema Accoglienza Integrato) di Sestri Levante della Cooperativa Agorà: “La Giornata del Rifugiato è un’occasione di approfondimento e conoscenza degli aspetti reali del fenomeno migratorio e dei processi di integrazione che ne derivano; una lettura critica e vera, non fondata su pregiudizi e luoghi comuni, ma sull’incontro con l’altro, con la sua storia e la sua verità. Al di qua del mare è una occasione preziosa per ascoltare le storie, perché come dice Enaiatollah, “la storia è importante. Quello che ti cambia la vita è ciò che ti capita”.

Conclude Federica Sambuceti, coordinatrice Area Migranti del Villaggio del Ragazzo: “Celebrare la Giornata del Rifugiato anche dopo questo periodo così buio, caratterizzato dalla paura e dall’incertezza, vuole dire accendere una luce, e ricordarci che tutti gli esseri umani hanno uguali diritti di vivere in pace e in un luogo sicuro. Al di qua del mare ci spinge a pensare sempre di più al plurale “verso un Noi più grande, perché tutti abbiamo bisogno degli altri, nessuno si salva da solo”. E questo è anche l’augurio che ha lanciato papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021”.

Programma

Si inizia lunedì 14 giugno con la proiezione in streaming (online fino al 16 giugno) del documentario Tutti i nostri affanni, un film distribuito dal collettivo ZaLab che racconta le storie di persone migranti alle prese con la pandemia e le restrizioni che tutti abbiamo sperimentato: un palazzo di Torino nel quartiere di San Salvario diventa un’unica finestra su tanti mondi diversi e lontani, tutti accomunati dalla stessa incertezza, dalla stessa preoccupazione per il futuro, dallo stesso rifugiarsi negli affetti più intimi, per fronteggiare la precarietà del presente. Il link sarà disponibile gratuitamente e su richiesta.

Sempre da lunedì 14 e sino a domenica 20, presso le biblioteche cittadine di Sestri Levante e Riva Trigoso, verrà allestito un angolo di consigli di lettura “migranti” selezionati con cura dal personale delle biblioteche e a disposizione di chiunque abbia voglia di approfondire le tematiche che ruotano intorno alle migrazioni e ai diritti.

Si prosegue giovedì 17 giugno, alle ore 18:30 presso la Sala Polivalente della Biblioteca del mare di Riva Trigoso, con Storie di chi parte e di chi resta, un incontro pubblico con il dottor Gaddo Flego e il mediatore culturale Jean Paul Shemeza, per parlare di migrazioni, diritti, storia e attualità. L’incontro sarà introdotto e facilitato dalla dottoressa Paola Pastorelli, giornalista del Secolo XIX.

Sabato 19 giugno, infine, alle ore 20:45 presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, sarà allestito lo spettacolo teatrale Coccodrilli (di Michele Fiocchi e Fabio Geda). La rappresentazione è ispirata al libro Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, che narra la storia di un bambino divenuto ragazzo durante un lungo viaggio, pieno di ostacoli, da un paese in guerra e senza futuro verso la meta del proprio sogno di libertà, senza mai perdere la speranza di poter arrivare.

Tutti gli eventi sono gratuiti e fruibili solo su prenotazione per rispettare le misure di contrasto alla pandemia.

Locandina Giornata Mondiale del Rifugiato 2021

Per ulteriori aggiornamenti è consultabile la pagina www.facebook.com/rifugiati2021, mentre per informazioni e prenotazioni è attiva l’email rifugiati2021@gmail.com.