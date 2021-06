San Colombano: finisce col parapendio su un albero

E’ finito col parapendio su un albero a San Colombano, in Fontanabuona. E’ accaduto poco dopo le 15. Un intervento particolarmente complesso e delicato per i vigili del fuoco. In un primo momento è stato fatto intervenire l’elicottero Drago; ma il suo utilizzo si è reso impossibile per la vicinanza di una linea elettrica dell’alta tensione che impediva di avvicinarsi; per altro se Drago si fosse abbassato troppo, il vento provocato dal rotore avrebbe fatto muovere la vela del parapendio e causare la possibile caduta del suo pilota. Così i vigili del fuoco hanno dovuto salire sull’albero, installare un paranco, agganciare il parapendio e calarlo a terra. Il suo pilota era praticamente illeso, ed ha rifiutato il ricovero.

L’elicottero Drago oggi è intervenuto nel genovesato per un un escursionista finito in un corso d’acqua e per un motociclista che ha avuto un incidente autonomo riportando lo spappolamento della milza.