San Colombano: arrampicata per liberare l’uomo col parapendio (2)

Complicato intervento per i Vigili del fuoco di Chiavari oggi pomeriggio. Verso la 14,30 sono stati chiamati per soccorrere un uomo caduto col parapendio. Partito con la vela da Soglio, località in Val Fontanabuona, ha concluso il suo volo su un rovere alto una ventina di metri a Pian der Cá, San Colombano Certenoli, rimanendo bloccato in alto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti, anche con le squadre specializzate nel soccorso in zona impervia, i SAF, che sono giunti sia via terra che dal cielo con l’elicottero Drago VF. Con la scala in dotazione è stato raggiunta l’altezza di una decina di metri, dopo di che, hanno continuato la salita con tecniche di tree climbing (arrampicata su alberi) con ramponi e corde lanciate sui rami.

Raggiunto l’uomo, è stato approntato un sistema di calata e, dopo aver tagliato le corde della vela, lo hanno condotto a terra. Fortunatamente, a parte qualche graffio, non aveva riportato ferite serie. Sul posto anche il 118 con la Pubblica Assistenza di Cicagna.

a questo link il video del recupero

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/xjXEBJ3ZpQZoQYK