Recco: oggi dalle 13.30, sfilata d’auto d’epoca

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Una spettacolare sfilata di auto d’epoca oggi animerà Recco, dalle ore 13.30. Il raduno vedrà protagonisti esclusivi modelli di Morgan che trasformeranno la città in una insolita passerella. L’organizzazione è del Lions Club Golfo Paradiso, con il patrocinio del Comune di Recco. L’iniziativa fa parte dei service che i Lions svolgono a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini, con i piccoli degenti dell’ospedale pediatrico in veste di copiloti a bordo delle vetture d’epoca.

Il raduno è in piazza Nicoloso, alle 13.30, poi alle 14.30 partenza del corteo verso Portofino e arrivo in Piazzetta alle 15.30 per celebrare la giornata internazionale Lions (Lcif) insieme ai piccoli amici davanti a una coppa di gelato, quindi rientro a Recco. “E’ uno dei primi segnali di ritorno alla normalità – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo, che anche componente del Lions Club Golfo Paradiso – abbiamo dato con piacere e ottimismo il patrocinio a questa iniziativa di solidarietà in favore dei piccoli degenti del Gaslini. Ricordiamo agli spettatori di rispettare le regole di distanziamento”.