Rapallo: Circolo pescatori, campioni di traina costiera

Dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi riceviamo e pubblichiamo

Campioni italiani nel 2019, stesso risultato nel 2021 (nel 2020 il titolo non è stato assegnato). Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi si conferma campione nazionale della pesca a traina costiera per due edizioni consecutive.

All’equipaggio che aveva trionfato nel 2019 (Marco, Matteo e Luca Guidicelli con Romolo Rovegno skipper, per loro comunque un buon decimo posto) è succeduto a Marina di Ravenna il team formato da Loris Galvan, Riccardo Repetto e Willy De Luca (con loro anche uno skipper locale, Mirko Finessi).

Nettissima la supremazia dei neo campioni italiani che hanno dominato la prima e la seconda prova.

“Siamo felicissimi per noi e per il nostro circolo – dice Repetto che è anche il presidente -. Non facciamo misteri: eravamo partiti per vincere. Ma la realtà è che tanti partecipano, ma solo uno poi trionfa. Il nostro segreto? Direi la tattica di pesca di Loris Galvan che ovviamente deve restate segreta. È stato lui a giudaici alla vittoria. Del resto il palmares di Galvan parla chiaramente: è stato sia campione italiano che mondiale. Ci godiamo questo successo che pone il nostro circolo all’attenzione del panorama nazionale. Siamo una realtà di provincia, ma abbiamo dimostrato di poter fare grandi cose, non ultima tenerci per due edizioni di fila il titolo italiano”.

I numeri confermano lo strapotere del trio Galvan-Repetto-De Luca che in due giorni di gara ha conquistato 17600 punti per un totale di 88 prede. Al secondo posto gli abruzzesi Team Kinetic Sea con 13850 punti e 70 prede.