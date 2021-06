Portofino: lo Splendido affitta park fino al 31 dicembre

L’Hotel Splendido di Portofino ha necessità di noleggiare dal Comune di Portofino, che gestisce l’area attraverso la sua partecipata, 10 posti auto situati a Paraggi. Non solo fino a settembre, ma fino al 31 dicembre. Un ottimo segnale per la stagione turistica 2021. Costo dei 10 parcheggi 30.000 euro iva compresa, da versare in tre rate. Di seguito la sintesi della determina.

“Di impegnarsi a tenere liberi, in favore della Società Hotel Splendido, numero 10 posti auto fino al 31.12.2021 all’interno dell’area sopra menzionata sita in Località. Paraggi, prossima alla struttura alberghiera, a fronte di un’indennità di Euro 30.000,00 Iva compresa da corrispondersi, in n. 3 rate da€ 10.000 ciascuna nelle scadenze del 30/06/2021, del31/08/2021 e 31/10/2021 a seguito di presentazione delle fatture”.