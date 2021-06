Portofino: Clip, il concorso che nel mondo abbina Borgo e lirica

Oggi scade il termine per l’iscrizione a Clip il concorso lirico internazionale di Portofino che attira cantanti da tutti i continenti. Chi vince si assicura un futuro, come dimostra il fatto che quest’anno ben sei suoi vincitori canteranno alla Scala. Clip veicola il nome di Portofino abbinandolo alla lirica che vanta nel mondo milioni di appassionati. Di seguito il calendario del concorso che vedrà la finale svolgersi, come lo scorso anno, al Teatro Sociale di Camogli mentre il concerto conclusivo e la premiazione si svolgeranno in piazzetta a Portofino.

Martedì 20 luglio

PRIMO TURNO

Dalle ore 10.00 alle 17.30

Teatrino di Portofino

Accesso limitato

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Mercoledì 21 luglio

PRIMO TURNO

Dalle ore 10.00 alle 17.30

Teatrino di Portofino

Accesso limitato

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Giovedì 22 luglio

SEMIFINALE

Dalle ore 10.00 alle 17.30

Teatrino di Portofino

Accesso limitato

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 23 luglio

FINALE

Ore 16.00

Teatro Sociale di Camogli

Accesso libero fino ad esaurimento posti

Diretta streaming su

Youtube e Facebook

Sabato 24 luglio

PROVE CON ORCHESTRA

Orchestra:

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore:

Sesto Quatrini

Accesso non consentito al pubblico

Domenica 25 luglio

CONCERTO CONCLUSIVO E PREMIAZIONE

Ore 21.00 – Piazza di Portofino

Orchestra: Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore: Sesto Quatrini

Platea riservata – accesso alla piazza libero

Diretta streaming su Youtube e Facebook