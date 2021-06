Pallanuoto M/ U 18: il Quinto batte il Bogliasco 8-4

Dall’ufficio stampa dello Sporting Club Quinto riceviamo e pubblichiamo

Gli Under 18 dello Sporting Club Quinto battono 8-4 il Bogliasco nella semifinale di categoria ottenendo il lasciapassare per la finale.

“Abbiamo affrontato un Bogliasco a ranghi ridotti ma non abbiamo fatto la partita che mi sarei aspettato – il commento del tecnico Luca Bittarello – Siamo stati molto contratti sin dall’inizio, con poca predisposizione al sacrificio, e abbiamo dovuto affrontare problemi evitabili. Questa è la dimostrazione che bisogna sempre lavorare per migliorarsi. Sfrutteremo le due settimane che ci separano dalla finale proprio per questo”.

Sc Quinto-Bogliasco (8-4)

(1-1, 3-1, 1-0, 3-2)

Sc Quinto: Noli, Dellacasa 1, Ferrero, Vassallo 2, Gambacciani N. 1, Manca, Corrado, Perongini 3, Culotta, Massa 1, Leoncini, Verrini, Valle. All. Bittarello

Bogliasco: Medi, Pulinas, Congiu, Bini 2, Alberti, Pucci, Costa, Ingala, Oliveri 1, Broggi, Mauceri, Canepa 1, Corsi

Aribtro: Stefano Pinasco

Note: in porta per l’Sc Quinto Valle