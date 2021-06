Pallanuoto F/ Playoff, Rapallo sconfitta a Milano

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Silvia Franchi

Campionato serie A2 femminile/Semifinali Playoff

Gara 1

NC Milano – Rapallo Pallanuoto: 13-7

Parziali: 2-2, 4-2, 5-0, 2-3

NC Milano: Giannoni, Apilongo 5, Trombetta, Di Lernia, Repetto A. 6 (3 rig.), Repetto L. 1, Murer, Finocchi, Tosi 1, De Vincentiis, Vidale, Daverio, Friz. All. Binchi.



RAPALLO PALLANUOTO: Bacigalupo, Giavina D., Gitto 3, Costigliolo, Sessarego, Fiore, Kuzina 3, Cabona 1, Mascherpa, Antonucci A.., Cò, Antonucci M., Giavina V.. All. Antonucci L.

Uscite per limite falli: Cò (R ) nel IV tempo

Non inizia con il passo sperato il cammino del Rapallo Pallanuoto verso la strada che porta alla promozione in massima serie. Gara 1 delle semifinali playoff tra la prima classificata del girone Nord-Est e la seconda del girone Nord-Ovest va al NC Milano, che si è aggiudicata il match giocato oggi alle 19 nel capoluogo lombardo chiudendo i giochi sul 13-7.

Il Rapallo resta in partita per i primi due tempi; dopo il cambio campo, è blackout tra le fila gialloblu, che non trovano sbocchi per superare Giannoni. Le padrone di casa ne approfittano e incalzano, chiudendo il parziale sul 5-0.

La quarta frazione di gioco vede Fiore e compagne in ripresa, ma il gap di 8 reti è a quel punto quasi impossibile da colmare e non bastano le tre reti messe a segno dalle veterane Kuzina (doppietta) e Gitto. La sirena suona sul 13-7.

«Partita girata male, non avremmo dovuto perdere il terzo tempo con quel parziale – commenta il coach gialloblu Luca Antonucci – Sicuramente oggi non eravamo nelle condizioni migliori per giocarci il risultato e affrontare una squadra ben attrezzata. Ora, subito testa a giovedì: dovremo fare il meglio possibile per ribaltare la situazione».

Appuntamento con gara 2 giovedì 17 giugno, ore 19, piscina comunale di Rapall