Nuoto/ Applauso alle atlete della Rari Nantes Camogli

Dalla Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo



Seconda prova regionale di categoria in vasca lunga per le nostre leonesse nel tardo pomeriggio di venerdì, sabato e domenica.

Le ragazze presenti erano Anna Machi 100 dorso e 100 stile, Terrile Sofia 50 delfino, Elena Machi 50 e 100 stile, Conforto Matilda 50 e 100 stile.

Abbiamo disputato prove discrete, alcuni limiti tecnici sono venuti a galla, ma le atlete in gara erano quelle che più hanno dimostrato in questo anno difficile costanza e impegno per cui era doveroso premiarle facendole partecipare anche a questa prova nonostante le difficoltà del momento.

Un applauso a loro che nonostante tutto hanno sempre dato il massimo con l’ augurio che i compagni meno assidui imparino a gestire meglio i propri impegni scolastici senza tralasciare quello che è e deve essere considerato lo sport, un momento per il proprio benessere e in un periodo come questo un importante momento di socialità, con tutte le norme che la pandemia ci ha insegnato a rispettare.

Prossimi appuntamenti sabato 26 giugno per la nostra mascotte Alice Pagano alla sua ultima prova regionale e il primo weekend di luglio con le finali regionali esordienti a, comunque sia andata e vada un meritatissimo applauso ai nostri leoni