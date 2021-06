Lettere/ “Vaccini e scienza, siamo tutti cavie”

Da Giampiero Figallo riceviamo e pubblichiamo

Tutti i cittadini che si sono vaccinati con qualsiasi vaccino contro il Covid sono delle cavie in quanto i vaccini sono ancora nella fase di test che si concluderà a dicembre 2023. Nessuno studio e’ stato ancora completato su efficacia e sicurezza dei vaccini. E’ per questa ragione che si firma il consenso: si dichiara di essere a conoscenza degli effetti possibili della vaccinazione. In questo momento l ‘ unica immunità garantita per legge e’ per i medici vaccinatori ed i produttori dei vaccini.