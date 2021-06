Lettere/ Camogli: Bandiera blu ma acqua… nera

Da Mario Limonta riceviamo e pubblichiamo

Stiamo passando la domenica al mare a Camogli con la famiglia, bandiera blu per la qualità dei servizi e dell’acqua. Invece lo spettacolo che vediamo da stamattina in acqua è da bandiera nera. Scarichi di tutti i tipi arrivano sembra dalle tante barche ancorate davanti alla spiaggia. Residui di cibo, scarichi di gabinetto, assorbenti e schiume varie. I tanti bambini che sono in acqua nuotano in mezzo a questo schifo. Ma i controlli chi li dovrebbe fare? Venire qua merita certamente ma si paga salato. In più le code per accedere in spiaggia (unica spiaggia del levante). Almeno non rischiare di prendersi il tifo!