‘Santa’: “.. ma il vero brand è quello del “Tigullio”

Dalla “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Il rilancio turistico del Tigullio lo si porta avanti facendo “squadra”, unendo le forze, collocando in vetrina ciò che unisce e non ciò che divide.

L’errore che si sta compiendo in questi giorni è quello di rinfocolare i campanilismi che sanno di naftalina, di rinvangare antiche diatribe che dovrebbero restare in soffitta per sempre, rievocare fantasmi di un passato che non può ritornare.

Anziché guardare a un obiettivo futuro con spirito collaborativo, si preferisce disquisire tra “perle” e “gemme”, cercando (ognuno) di portare acqua al proprio mulino.

Quando vent’anni fa scegliemmo il nome “Tigulliana” per la nostra associazione, abbiamo voluto guardare al futuro, non al passato.

Lo scontro tra città a vocazione turistica non porta da nessuna parte, ma pone alla ribalta antiche rivalità che auspicavano sopite.

Peccato: l’ennesima occasione perduta per parlare del vero “brand” turistico, economico, ambientale e culturale: quello del “Tigullio”.