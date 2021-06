RASSEGNA STAMPA Camilla, si accertano eventuali responsabilità

Oggi, sabato 12 giugno, auguri a Guido. Mercati settimanali: Deiva Marina: Moconesi (Gattorna) mercatino con prodotti a chilometri 0; Ne (Consenti) mercatino d i prodotti a chilometri 0; Sestri Levante. Parole: sonagliera (striscia di cuoio o tela cui è fissata una serie di sonagli che si pone al collo degli animali da tiro o da soma per segnalarne la presenza o il passaggio). Proverbi: “Chi vuol lavoro malfatto, lo paghi prima che sia fatto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: la morte di Camilla, lutto cittadino il giorno del funerale; inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Zona Bianca: “A Recco arriva la safety girl in spiaggia”; “Pronti alla festa di nozze”. Vaccini: Astrazeneca, stop agli under 60.

Sestri Levante: crolla falesia, specchio acqueo interdetto vicino a Villa Domus. Castiglione Chiavarese: progetto Eolo, premio speciale. Chiavari: Tigullio luogo della salute, progetto presentato alla conferenza dei sindaci. Chiavari: nuovo collegamento per pista ciclabile. Chiavari: il grazie della Diocesi al vescovo Alberto Tanasini. Chiavari: i progetti di Nassa all’Economica.

Rapallo: slitta la verifica alla funivia che resta ferma. Rapallo: a Montallegro oggi il vespro musicale. Rapallo-Santa Margherita: scoppia il derby per assegnarsi il titolo di perla. Santa Margherita Ligure: testi giallo noir-rosa, concorso alla Tigulliana. Portofino: la nuova guida Oversea.

Recco: Anna nasce in ambulanza.

Fontanabuona: “Tunnel necessario”. Ne: miniere, recepite dal ministero le obiezioni del territorio.