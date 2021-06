Rapallo: nuovi lavori in municipio e scuola Giustiniani

Lavori pubblici affidati all’assessore Filippo Lasinio. L’amministrazione comunale di Rapallo ha ricevuto dallo Stato un ulteriore contributo di 130.000 euro finalizzato all’efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

E’ stato così affidato l’incarico di redigere il progetto esecutivo per due lotti: l’ampliamento dell’impianto di climatizzazione del municipio, al servizio degli uffici siti al secondo piano; riqualificazione della centrale termica a servizio della scuola media statale Giustiniani.

A redigere il progetto la società Saic, ingegneri associati di Genova per complessivi 30.070 euro (8.500 per il municipio; 21. 570 per la scuola. L’ammontare totale dei lavori sarà di 260.000 euro.

Filippo Lasinio