Rapallo: in settimana il sindaco incontra Autostrade

La prossima settimana il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco incontrerà i vertici liguri di Autostrade con cui aveva chiesto di confrontarsi. Diversi gli argomenti. In primo luogo la messa in sicurezza del viadotto di via Betti per evitare la caduta, qualsiasi sia la causa, di “oggett” che dopo un volo di 50 metri cadono a terra con una violenza pericolosissima. Secondo argomento i cantieri e le code che provocano danni anche alle aziende turistiche. In terzo luogo i frequenti passaggi di pesanti tir hanno rovinato i manti di asfalto sulle strade comunali che richiedono frequenti rifacimenti.

