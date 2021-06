Da Mario Piana riceviamo e pubblichiamo

Trovo estremamente sconfortante l’assurda polemica nata tra i comuni di Rapallo e Santa Margherita sul brand di Perla del Tigullio, con tutti i problemi da risolvere che si trascinano vanamente da tempo (parlo del primo in quanto il secondo non è di mia competenza) sarebbe necessario un po’ più di silenzio, un po’ meno di selfie e un po’ più di buona volontà per non correre il rischio di veder sostituita una vocale nella denominazione del brand.