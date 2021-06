Le ricette di Renzo Bagnasco: riso e baccalà gratinati

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Riso e baccalà gratinati

Ingredienti: 2 hg di riso, 4 hg di filetti di baccalà surgelati e puliti, 1 cucchiaio di superconcentrato di pomodoro, 29 gr di funghi secchi da poi rinvenire, 20 gr di pinoli tritati, 2 gambi di sedano, 1 carota, 4 cucchiai di pane grattato,1/2 bicchiere abbondante di olio evo, sale e se piace aglio liofilizzato.

Esecuzione: scongelare il baccalà, preparare un soffritto con cipolla affettata e poi un trito di carota, il sedano e i funghi con un po’ della loro stessa acqua filtrata; insaporito il tutto, unirvi il superconcentrato sciolto nella polpa di pomodoro, salare e lasciare un po’ asciugare rimestando. Aggiungervi i pinoli e il baccalà tagliato a tocchetti e cuocere per 10’. Nel frattempo cuocere il riso e, a metà cottura, unirlo al soffritto rimestandovelo e, se del caso, salare; ungere una vaschetta d’alluminio con un po’ d’olio e versarvi il tutto spianandolo con una forchetta e poi spolverarlo di pan grattato inumidendo con 2 cucchiai di olio da spruzza velo. Infornare a 180° ma poi dopo 25’alzare a 200à; dopo 10‘ spegnere e lasciarlo riposare per altri 10°.

L’aglio si può stemperare nel soffritto, ma non più di 2 cucchiaini pena soffocare i delicati gusti del baccalà e dei funghi. Il baccalà e lo stoccafisso sono lo stesso pesce: il merluzzo nordico. Il primo lo sala per conservarlo e il secondo invece seccato all’aria. Si vuole che il merluzzo appena pescato venga destinato al trattamento salato quando, all’esperto occhio dei pescatori, non paia idoneo ad essere conservato senza salarlo. Ci giunsero portati dal Capitano veneziano Piero Guerini che li “scopri”, suo malgrado, quando nel 1431 naufragò nei pressi delle sperdute Isole Lofoten poste all’estremo Nord della Norvegia dove da sempre li catturano e li lavorano.

Iconografia Rosa Grazia Allaria