Femminicidio: uccisa con tagli a collo, torace e addome (2)

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Si segnala evento a Castelnuovo Magra nel primo pomeriggio: aggressione a giovane donna, A.P. di 24 anni residente a Molicciara in V.Baccanella, da parte di ex convivente. La donna ha riportato ferite da taglio multiple al collo, al torace e all’addome che hanno causato il decesso immediato. Sono stati attivati: ambulanza P.A.Luni, mezzo medicalizzato del 118 Massa ( la nostra automedica Delta 2 era impegnata sul politrauma stradale in codice rosso al Ponte di Arcola). Presenti sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e attivato anche medico legale dell’ASL 5.