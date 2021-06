Camogli: “U Dragun” invita a firmare per il disegno di legge Unicef

Dal Gruppo “U Dragun” riceviamo e pubblichiamo

L’Unicef, l’organizzazione mondiale per la difesa dei diritti delle Bambine e Bambini, dopo oltre 40 anni torna a chiedere collaborazione al Gruppo “U Dragun”.

Era il 1980 in occasione della spedizione remiera Lechlade – Londra – 500 Kmt. sul Tamigi – che l’Unicef ed il Consiglio d’Europa affidano le proprie

bandiere allo scafo ligure per sottolineare il messaggio di pace de U Dragun.

Ogni colpo di remo sulle acque del Tamigi per vincere la proverbiale riservatezza inglese, scrissero i giornali.

In Italia, la nave-scuola Amerigo Vespucci e U Dragun hanno il privilegio di poter esibire la bandiera dell’Unicef.

Per un futuro migliore per le bambine e bambini, firma per sostenere il disegno di legge regionale Unicef presso la segreteria del Comune di Camogli (basta la carta d’identità).

Grazie!