Camogli: per ricordare Gigi Croce mini torneo di scacchi per ragazzi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli è in corso l’incontro-torneo di scacchi per ragazzi “Ricordando Gigi”. L’iniziativa, realizzata nel rispetto della normativa anticovid, è stata organizzata dall’Asd Scacchi Golfo Paradiso per ricordare Gigi Croce, amato istruttore di scacchi scomparso lo scorso anno.

Sono 22 i partecipanti, tra i 10 e i 16 anni, con 3 itineranti che giocano contro gli altri 19. A tutti una medaglia premio per avere partecipato.

Prima dell’inizio Paolo D’Augusta, presidente dell’Asd, ha ringraziato il Comune e la scuola per la collaborazione e anticipato che entro il prossimo anno sarà organizzato un torneo giovanile a norma di Federazione Scacchistica che sarà dedicato a Croce.