Amt: più corse tra ‘Santa’ e Portofino; ‘chiama bus’ a Recco, Casarza, Cogorno

Tempo d’estate anche per il trasporto pubblico; lunedì 14 giugno partirà, infatti, l’orario estivo del servizio urbano e provinciale che resterà in vigore fino a domenica 12 settembre.

Servizio urbano Genova

Quest’anno la programmazione del servizio urbano prevede più bus in città rispetto alla scorsa estate. Il piano di potenziamento di AMT, messo in atto per offrire un servizio di trasporto pubblico adeguato alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti nel momento della ripresa di diverse attività commerciali e turistiche, prevede 300 corse giornaliere aggiuntive rispetto alla scorsa estate.

Il rafforzamento riguarderà soprattutto le linee 1, 15, 17, 20, 31, 32, 34, 36, 44 e 82, vale a dire le linee sulle quali, dal monitoraggio estivo, erano emerse alcune necessità di intervento.

Sarà istituita anche quest’anno la linea 31 barrata (Brignole – via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari, per quanti raggiungono gli stabilimenti balneari di corso Italia con il bus.

La programmazione estiva urbana sarà, come di consueto, modulata in due fasi:

· la fase 1 in vigore dal 14 giugno al 25 luglio e dal 30 agosto al 12 settembre;

· la fase 2 in vigore dal 26 luglio al 29 agosto.

Servizio provinciale

Anche per il servizio provinciale sono previste più corse rispetto all’estate 2020. La programmazione del servizio estivo ricalca, infatti, complessivamente quella del servizio invernale, con alcune variazioni che sono state pianificate per rispondere alle esigenze di mobilità tipiche dei mesi estivi, quando la domanda assume caratteristiche anche più turistiche.

La principale novità riguarda il Tigullio con l’aumento della frequenza delle corse sulla linea 82 Santa Margherita – Portofino, che passa da 30 a 15 minuti, dalle 6 del mattino all’una di notte. Il servizio pertanto verrà raddoppiato ed intensificato nella fascia serale.

Si ricorda che sulla linea 82 è necessario il titolo di viaggio dedicato (acquistabile sulla APP AMT, presso le rivendite e le emettitrici automatiche).

Confermato anche per il periodo estivo il servizio CHIAMA IL BUS per le frazioni dei comuni di Cogorno, Casarza e Recco. Da lunedì 14 giugno verrà, inoltre, proposto, sempre nei giorni feriali, anche per altre frazioni degli stessi comuni e di altri comuni quali:

Cogorno, località servite: Breccanecca, Monticelli, Galle;

Serra Riccò località servite: Orero, Campelo, San Cipriano, Serra, Valle Regia;

Ceranesi località servita: Gaiazza;

Mignanego località servite: Fumeri e Paveto.

Telefonando al Numero Verde 800 499 999, almeno il giorno precedente l’effettuazione della corsa, è possibile prenotare il servizio indicando origine, destinazione e orario indicativo. Le tariffe sono quelle abituali, potranno pertanto accedere al servizio i titolari di abbonamenti e titoli di viaggio ordinari.

Come consultare gli orari AMT

Gli orari del servizio estivo, urbano e provinciale, si possono consultare sul sito AMT www.amt.genova.it oppure direttamente dal proprio smartphone scaricando la APP AMT.

La APP AMT consente, inoltre, di acquistare alcuni titoli viaggio per il servizio urbano, provinciale e per la Ferrovia Genova – Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.