Uscio: “Consiglio comunale, assente la minoranza”

Da Giuseppe Garbarino sindaco di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Ancora una volta i banchi della minoranza erano desolatamente vuoti. In 2 anni si sono dimessi 4 Consiglieri del gruppo” Uscio in poche parole ci mettiamo la faccia”. Palombo, Archelite, Narsetti ( la quale non ha accettato di subentrare) e in ultimo Infurna.

E’ un peccato che, il 28% dei cittadini che hanno accordato la preferenza nelle urne, non siano rappresentati nell’assemblea.

Forse alcuni argomenti all’ordine del giorno non erano graditi dal Consigliere Aloia? 1 Parere negativo su riapertura discarica Calcinara di proprietà dello stesso Aloia?

Forse i consiglieri del gruppo, dimissionari e in carica, non si sono trovati o si trovano a proprio agio?

O forse il” ci mettiamo la faccia” è passato di moda?

Di certo lo spettacolo non è dei migliori e ci auguriamo che per il futuro, questo atteggiamento possa cessare a tutela della democrazia.