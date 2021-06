Il Nucleo Radiomobile di Sestri Levante ieri sera ha fermato un 24 enne nato in Albania, residente in provincia di Genova alla guida di una autovettura in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcoolemico pari a 1.16 g/l. Il conducente, pregiudicato, e al quale è stata ritirata la patente, è stato denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica”.