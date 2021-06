Sestri: Camilla, l’inchiesta passa da Chiavari e Lavagna

Lo strazio della morte di Camilla, il dolore incolmabile di genitori, parenti, amici. Poi c’è l’altro fronte, quello dell’esistenza o meno di responsabilità sulla morte della diciottenne. Aveva una carenza di piastrine? Era sottoposta a una terapia ormonale per supplirvi? I carabinieri dei Nas hanno sequestrato le cartelle cliniche di Lavagna dove la ragazza si era recata il 3 giugno, accusando disturbi anomali, e quelle relative al suo ricovero al San Martino; anche la cartella compilata prima della vaccinazione a Chiavari in cui Camilla doveva indicare eventuali patologie; cartella sottoposta poi all’attenzione del medico prima dell’inoculazione della dose. L’inchiesta giudiziaria non deve necessariamente portare ad avvisi di garanzia (probabili atti dovuti); l’importante è che chiarisca le cause del decesso e se c’è una correlazione col vaccino Astrazeneca, per evitare altri casi in futuro.