Recco: sulla spiaggia dei Frati arriva la prima “safety girl” della Liguria

Da Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Ha preso servizio questa mattina all’ingresso della spiaggia dei Frati, Giulia, studentessa modello, in possesso del brevetto di salvataggio, da oggi addetta alla sorveglianza degli arenili. Con la dotazione del servizio steward, il sindaco Carlo Gandolfo ha voluto che il Comune di Recco fosse uno dei primi a regolare gli ingressi, secondo il numero di postazioni che può ospitare ognuna delle spiagge libere a gestione comunale, ed è sicuramente il primo a dotarsi di una “safety girl”. Polo bianca, bermuda e cappellino blu, questa l’uniforme d’ordinanza in spiaggia, Giulia presidierà i varchi di accesso o passeggerà lungo gli arenili e si occuperà anche del front office nel corso degli eventi in programma a Recco durante la prossima estate.