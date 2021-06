Recco: fiocco rosa su ambulanza della Croce Verde

Parto su un’ambulanza della Croce Verde posteggiata in tutta fretta in via Rebora questa mattina poco dopo le 9 a Recco. I militi della Verde Stefano Grassi e Susanna Brasiliano si erano recati in via Romana a Camogli per prelevare una signora, Laura, in dolce attesa. La figlia ha fretta di nascere e l’ambulanza è costretta a posteggiare dopo un paio di chilometri. Viene alla luce Anna, lo stesso nome della località dove abita. Va tutto alla perfezione: mamma e figlia godono ottima salute. Intanto arriva l’automedica e l’ambulanza prosegue attraversando il centro di Recco, imboccando l’autostrada e arrivando felicemente all’Istituto Gaslini. Una nascita a bordo di un’ambulanza è considerato un evento non solo lieto ma augurale. La Croce Verde l’ha annunciato con un post sul proprio sito.

A Laura e Anna le felicitazioni della redazione di Levante News.

Nella foto Stefano Grassi, Susanna Brasiliano, bravissimi ad assistere Laura e d Anna, l’ambulanza con il fiocco rosa