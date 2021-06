RASSEGNA STAMPA. Morte di Camilla, italiani indignati

Oggi, venerdì 11 giugno, auguri a Barnaba. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: gioioso (lieto e vivamente soddisfatto; che è espressione o manifestazione di gioia; eccezionalmente piacevole). Proverbi: “Chi non attende, non intende”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante in lutto per la morte di Camilla, la diciottenne morta dopo il vaccino Astrazeneca; espiantati gli organi che miglioreranno o salveranno la vita a cinque persone; rinviato l’avvio di Andersen; caso nazionale che investe anche la politica. Vaccini: “Flop nella aziende”; “Astrazeneca, adesso diciamo basta”; “Somministrazione in vacanza, ottima idea se ben gestita”; “Vaccinazioni al via in altre due farmacie”. Emergenza covid: in Asl 4 né contagi né ricoveri da una settimana.

Lavagna: Mondello , udienza preliminare il 30 giugno. Chiavari: malore in spiaggia muore sulla battigia. Chiavari: segnaletica, visite guidate e battelli. Chiavari: piste ciclabili, alleanza con Lavagna. Chiavari: riapre la spiaggia di tutti. Chiavari: stasera il commiato da Tanasini. Chiavari: la festa di Sant’Antonio. Chiavari: mamme, incontro da 300 secondi con i professionisti. Chiavari: Covid e violenza domestica al Bandolo social.

Rapallo: ospedali del Levante, ritorno al pre-covid. Rapallo: La Croce Bianca vince causa con Autostrade. Santa Margherita Ligure: il sindaco polemico con Rapallo “La perla del Tigullio siano noi” (Commento. Ma esistono le collane). Portofino: una campagna per le cantine sommerse.

Camogli: a San Fruttuoso saranno i turisti a portare via i rifiuti.

Ne: trovato morto in casa da due anni. Ne: miniere, al ministero i dati incompleti.