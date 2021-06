Rapallo: vespro musicale mariano a Montallegro

Dal Maestro Guido Ferrari riceviamo e pubblichiamo

Un interessante avvenimento, di carattere liturgico-musicale, si svolgerà sabato 12 giugno presso il Santuario “N.S.di Montallegro”: un Vespro Musicale Mariano (ascolto, preghiera, contemplazione) con inizio alle ore 16.

Gli interpreti saranno Beatrice Turpini voce, Luigi Colombini al sax, e Guido Ferrari all’organo.

La finalità di questo momento, oltre a costituire un occasione per favorire l’ascolto e la preghiera, rappresenta anche la continuità nel tempo di un momento musicale che da anni precede la “Novena dell’alba” che muove numerosi fedeli con pellegrinaggio a piedi in orario notturno per raggiungere il santuario per il canto delle Lodi mattutine.

Si potrà ascoltare un programma assai particolare che oltre a contenere brani trascritti per sax soprano e organo (Mozart e Telemann) sarà altresì integrato da canti mariani scelti per l’occasione (Frisina). Alle ore 17.00 seguirà Messa vespertina.

Benedetto XVI, parlando del valore della musica, ha affermato: “La musica è espressione dello spirito, di un luogo interiore della persona, creato per tutto ciò che è vero, buono e bello. Non è un caso che spesso la musica accompagni la nostra preghiera. Essa fa risuonare i nostri sensi e il nostro animo quando, nella preghiera, incontriamo Dio”. (“La spiritualità della musica”, Benedetto XVI)