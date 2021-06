Rapallo: un’infiorata in via Mazzini saluta l’estate in arrivo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Un’infiorata aerea, che ravviva il caruggio principale del centro storico di Rapallo – via Mazzini – e saluta, con i suoi colori, l’inizio della stagione turistica.

Ecco “Rapallo dei fiori”, prima iniziativa delle proposte che rientrano nel contenitore “Hello Rapallo – Pearl of Tigullio”, il nuovo brand turistico della Città di Rapallo.

L’installazione sta già richiamando l’attenzione, con le persone pronte ad immortalare le lunghe fila di fiori multicolore con le case in stile genovese a fare da pittoresca cornice.

«Prendono ufficialmente il via le iniziative legate al nuovo brand, realizzato da stimati professionisti della comunicazione, sul quale stiamo scommettendo moltissimo – evidenzia il sindaco Carlo Bagnasco – Rapallo sta vivendo un periodo di grandi novità che, tra due anni e mezzo, la porteranno ad essere una località tra le più competitive a livello nazionale».

«A Pasqua, viste le restrizioni anti-Covid previste per i giorni “rossi”, abbiamo scelto di non realizzare le consuete installazioni floreali preferendo creare un evento “ad hoc” in un periodo più adatto, dando la possibilità a cittadini e turisti di goderle e apprezzarle appieno – aggiunge Elisabetta Lai, assessore al Turismo – L’idea è stata quella di regalare alla città questo omaggio floreale: un piccolo cielo fiorito, che rimarrà allestito per tutta l’estate. Ringrazio il consigliere a Parchi e Giardini Maurizio Malerba, che dall’inizio ha supervisionato e coordinato le operazioni di installazione».