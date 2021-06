Rapallo: sarà l’ingegnere Murro a sostituire Perocchio (2)

A parziale modifica di quanto scritto, riportiamo parte della determina dirigenziale con cui si provvede da parte del Comune di Rapallo a sostituire l’ingegnere Enrico Procchio a direttore d’esercizio della funivia di Montallegro. Il successore sarà l’ingegnere Federico Murro già abilitato da Ustif ad effettuare il servizio.

“Vista la comunicazione dell’ Ing. Perocchio ricevuta via email il 01/06 u.s. ed in particolare la nota dell’USTIF di Torino che ai sensi dell’art. 12 comma 9 del Decreto Dirigenziale 18febbraio 2011, ne dispone la temporanea sospensione cautelativa del patentino di idoneità”,

“Atteso che risulta necessario, per le motivazioni espresse, individuare urgentemente la figura professionale sostitutiva per lo svolgimento dell’incarico professionale di gestione degli interventi, direzione lavori, redazione documentazione finale e prove precollaudo nell’ambito dei lavori di revisione speciale dell’impianto funiviario in corso a cura della Ditta Doganaccia 2000 srl”

“Interpellato l’ing. Federico Murro con studio professionale a Ventasso (Re), che presenta i necessari requisiti di affidabilità, qualificazione professionale, adeguata e comprovata esperienza in materia”,





:DETERMINA

1) di prendere atto della temporanea sospensione cautelativa del patentino di idoneità nei confronti dell’ Ing. Perocchio, disposta dall’ USTIF di Torino ai sensi dell’art. 12 comma 9 del Decreto Dirigenziale 18 febbraio 2011;

2) di dare atto che l’incarico a carico dell’ing. Perocchio di cui alla D.D. 1405/2020 risulta concluso per le ragioni sopra esposte come da allegata attestazione di regolare esecuzione;3

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’articolo1, comma 2 lettera a) dalla Legge n. 120/2020, il cambio fornitore per l’ “Incarico professionale per la gestione della revisione quinquennale dell’impianto funiviario Rapallo-Montallegro” in favore dell’ingegnere Federico Murro”.