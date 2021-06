Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La spiaggia di San Michele di Pagana, pronta per il fine settimana. Si concluderanno infatti oggi i lavori di spianamento e vaglio della spiaggia che sarà resa fruibile per oltre il 90% in modo tale da garantire la balneazione nel weekend.

La minima parte restante verrà in ultimata la settima prossima.