Rapallo: Fratelli d’Italia, raccolta firme contro il Nutriscore

Da Gianni Arena, presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, riceviamo e pubblichiamo



Dopo il successo di pubblico alla presentazione ligure del libro di Emanuele Ricucci “Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani” riprende l’attività in piazza del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo che sarà al Chiosco della Musica, Lungomare Vittorio Veneto sabato 12 giugno e domenica 13 giugno per raccogliere firme contro il Nutriscore, la famigerata “etichetta a semaforo”, che finisce per bollare di fatto le eccellenze del nostro agroalimentare come nocive per la salute, mettendo in pericolo un settore che vale 46,1 miliardi di euro soltanto di esportazioni.