Rapallo: Emanuele Ricucci presenta “Contro la folla”

Arriva in Liguria “Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani” il libro di Emanuele Ricucci, con una pungente critica introduttiva di Vittorio Sgarbi, sarà presentato giovedì 10 giugno 2021 presso l’Hotel Riviera, in via IV Novembre 2 a Rapallo alle ore 18.30, a cura del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, con interventi di Ricucci e Andrea Lombardi, Responsabile di Culturaidentità Genova, del Coordinatore provinciale FdI Stefano Federico Baggio, del Coordinatore regionale cultura e innovazione

FdI Giuseppe Murolo e del Responsabile provinciale cultura FdI Gianni Arena.

“Finalmente possiamo tornare a fare cultura dal vivo, e questo è il primo di una serie di eventi che ho in programma, in qualità di Responsabile Provinciale Cultura di Fratelli d’Italia, sempre in collaborazione col Circolo Territoriale FdI Rapallo. Esordiamo con una firma prestigiosa: Emanuele Ricucci, scrittore, autore per la Cultura di “Libero” e “Il Giornale” e assistente di Vittorio Sgarbi. Un appuntamento davvero imperdibile.” dice Gianni Arena Responsabile Provinciale Cultura FdI e Presidente Circolo Territoriale Fdi Rapallo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Incontri organizzati in osservanza dei protocolli AntiCovid-19.

Info Rapallo: eventi@fratelli-italia-rapallo.it

